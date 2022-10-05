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Общество5 октября 2022 4:16

В Башкирии в волонтерский штаб имени Шаймуратова поступило более 300 звонков

Горячая линия создана для помощи родственникам участников СВО
Михаил ПОРТНОЙ

В Башкирии в волонтерский штаб имени Шаймуратова поступило более 300 звонков. Об этом вчера, 4 июня, на совещании руководителя республики Радия Хабирова с главами городов и районов, а с членами правительства сообщил руководитель исполкома регионального отделения «Единой России» Руслан Насретдинов.

Волонтерский штаб имени Минигали Шаймуратова начал свою работу во всех муниципалитетах с 26 сентября. Активисты организации оказывают помощь родственникам участников специальной военной операции. По состоянию на 4 октября на горячую линию поступило уже почти 400 обращений.

Обратиться в волонтерский штаб имени Шаймуратова можно по номеру 8 (800) 201-89-93.