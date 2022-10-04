Фото: vk.com/alan.marzatti

Вице-премьер Башкирии Алан Марзаев стал дедом. Радостной новостью чиновник поделился на своей личной странице в социальных сетях. Публикацию он сопроводил семейной фотографией.

Внука чиновнику подарила его единственная дочь. Марзаев пожелал, чтобы мальчик вырос «смелым, храбрым и достойным потомком своих предков» мужчиной.

– Пусть новорожденный, прежде всего, будет угоден Богу и благословлен им. Приятная новость, так что живем и работаем дальше! – написал вице-премьер республики в своей трогательной публикации.