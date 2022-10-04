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Спорт4 октября 2022 17:32

«Салават Юлаев» обыграл 5:0 «Авангард» в домашнем матче КХЛ

Это уже третья уфимцев подряд
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: hcsalavat.ru/

Фото: hcsalavat.ru/

Сегодня, 4 октября, хоккейный клуб «Салават Юлаев» обыграл в домашнем матче чемпионата КХЛ со счетом 5:0 омский «Авангард».

В ворота омичей шайбы забросили Николай Кулемин, Сергей Шмелев, Станислав Бочаров и Артем Пименов. Последнему удалось совершить дубль.

Это уже третья победа «юлаевцев», в турнирной таблице Восточной конференции команда сейчас занимает третье место, а «Авангард» опустился на восьмое.

В своем следующем матче СЮ схлестнется с магнитогорским «Металлургом». Встреча состоится уже послезавтра – 6 октября.