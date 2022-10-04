В Уфе мужчина забрал из банкомата чужие 350 тыс. рублей и купил на них машину

фото: МВД РБ

В Уфе 38-летний мужчина обнаружил в купюроприёмнике банкомата чужие 350 тыс. рублей и купил на них машину. Об этом 4 октября сообщило региональное МВД.

Полиция заинтересовалась кражей после того, как заявление написала 34-летняя горожанка. Она рассказала, что через банкомат в торговом центре положила на свою карту 350 тыс. рублей, однако деньги до счета так и не дошли. Потерпевшая написала в службу поддержки банка, и ей возместили ущерб, который мог возникнуть из-за технической ошибки.

Тем временем МВД стало прорабатывать другую версию исчезновения денег – кражу. Они выяснили, что в день пропажи средств вслед за потерпевшей к банкомату подошел мужчина. Когда он скрылся, женщина снова подошла к аппарату, но купюр там уже не было.

Полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 38-летний житель Хайбуллинского района. По данным правоохранителей, он увидел в купюроприёмнике банкомата деньги и забрал их себя. После этого он сразу поехал в автосалон, где сдал свою корейскую иномарку, доплатил украденными средствами и забрал новенькую Skoda Karoq.

– Злоумышленник несколько месяцев «рассекал» по столице и республике на новом кроссовере, набрал штрафов за превышение скорости на сумму почти в 50 тысяч рублей и постоянно менял места жительства. Злостным нарушителем ПДД, а также неплательщиком заинтересовались судебные приставы и арестовали его автомобиль, – передали в МВД. – Однако полицейские, узнав историю покупки иномарки, изъяли ее, а также предъявили обвинение 38-летнему злоумышленнику в краже, совершенной в крупном размере.

Обвиняемый не признал вину в преступлении. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Если суд признает мужчину виновным, то ему нужно будет возместить ущерб банку.