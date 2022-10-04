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Происшествия4 октября 2022 13:00

В Уфе росгвардейцы задержали мужчину, который пытался проникнуть в школу

Его передали сотрудникам полиции
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Уфе сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который со скандалом пытался проникнуть в школу

В Уфе сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который со скандалом пытался проникнуть в школу

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Уфе сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который со скандалом пытался проникнуть в школу. Об этом 4 октября сообщила пресс-служба силового ведомства.

– На пульт централизованной охраны поступила информация о том, что в школе №4 неизвестный мужчина устроил скандал и пытался проникнуть в здание. Опасаясь намерений агрессивного мужчины, сотрудник безопасности школы нажал на тревожную кнопку, – передали в Росгвардейцы.

На место происшествия выехал экипаж группы задержания. Правоохранители задержали мужчину и передали его полицейским для дальнейшего разбирательства. Учебный процесс в школе нарушен не был.

Напомним, на прошлой неделе мэр Уфы Ратмир Мавлиев распорядился закрыть для посторонних все школы на фоне трагического инцидента в Ижевске. Там неизвестный мужчина ворвался в школу №88 и устроил стрельбу: погибли 11 детей и шестеро взрослых.