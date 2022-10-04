В Уфе мужчина выстрелил из пистолета в охранника бара, который отказал ему во входе

В Уфе пьяный мужчина выстрелил из травматического пистолета в охранника бара, потому что тот отказался пропускать его в заведение Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Уфе пьяный мужчина выстрелил из травматического пистолета в охранника бара, потому что тот отказался пропускать его в заведение. Инцидент произошел на «Гостином дворе». Об этом «КП-Уфа» сообщили в МВД Башкирии.

– Пострадавшему [охраннику] оказана медицинская помощь. Полицией опрашиваются очевидцы. Изъяты записи с камер видеонаблюдения, в настоящее время они изучаются, – передали в правоохранительном ведомстве.

Стрелявшего мужчину задержали. Против него возбудили уголовное дело о хулиганстве.