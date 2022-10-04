В Уфе неизвестные похитили с городских клумб 350 гортензий Фото: Андрей АБРАМОВ

В Уфе неизвестные похитили с городских клумб 350 гортензий. Об этом сообщили в городской администрации.

В мэрии рассказали, что в башкирской столице в целом участились случаи вандализма. Злоумышленники разрушают детские и спортивные площадки, скамейки, светильники, урны, ограждения и контейнеры для мусора. Также достается и остановочным павильонам. В них вандалы поджигают табло, выводят из строя USB-розетки и разбивают стекла.

Администрация Уфы предупредила об уголовном наказании за вандализм. Статья №214 УК РФ предусматривает штраф в размере до 40 тыс. рублей, обязательные работы до 360 часов и арест до трех месяцев.