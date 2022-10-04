В Уфе сотрудник салона сотовой связи за деньги сливал данные о звонках клиентов

В Уфе назначили судебный штраф 34-летнему экс-сотруднику салона сотовой связи, который за деньги сливал данные о звонках клиентов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Уфе назначили судебный штраф 34-летнему экс-сотруднику салона сотовой связи, который за деньги сливал данные о звонках клиентов. Мужчина проходил фигурантом по уголовным делам о нарушении тайны телефонных переговоров и неправомерном доступе к информации с использованием служебного положения. Об этом 4 октября сообщила пресс-служба Следственного комитета Башкирии.

Подсудимый с февраля по апрель 2021 года, имея доступ к информационной базе оператора в качестве сотрудника салона сотовой связи, по интернету передавал «неустановленному лицу» детализацию телефонных соединений абонентов без их согласия. За свои услуги злоумышленник брал от 3 до 4 тыс. рублей – в зависимости от объема предоставленной информации.

Преступление выявила ФСБ Башкирии. Подсудимый признал вину.