В Башкирии осудят водителя, который в пьяном состоянии насмерть сбил четырех девушек

В Чекмагушевском районе Башкирии будут судить 23-летнего водителя, который на иномарке в пьяном состоянии насмерть сбил четырех девушек 16-19 лет

В Чекмагушевском районе Башкирии будут судить 23-летнего водителя, который на иномарке в пьяном состоянии насмерть сбил четырех девушек 16-19 лет. Об этом 4 октября сообщила региональная прокуратура.

Напомним, резонансное ДТП случилось ранним утром 18 июля на объездной дороге села Бакалы. Нетрезвый мужчина за рулем Audi A5 превысил скорость, выехал на встречку и частично на левую обочину, где сбил четырех девушек, которые возвращались домой из кафе. От удара их отбросило в кювет. Все они скончались до приезда медиков.

Сейчас виновник аварии находится под стражей. Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что обвиняемый должен получить «максимальное наказание».