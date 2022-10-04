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Общество4 октября 2022 10:33

С 5 ноября увеличится число авиарейсов из Уфы в Ташкент

Полеты будут выполняться трижды в неделю
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
С 5 ноября, увеличится число авиарейсов из Уфы в Ташкент

С 5 ноября, увеличится число авиарейсов из Уфы в Ташкент

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 5 ноября, увеличится число авиарейсов из Уфы в Ташкент. Об этом сообщила пресс-служба башкирского авиаузла.

Полетную программу в столицу Узбекистана запустит авиакомпания Red Wings. Рейсы будут выполняться на самолетах Sukhoi SuperJet 100 раз в неделю – по субботам.

В аэропорту Уфы напомнили, что сейчас полеты в Ташкент по разу в неделю осуществляют авиакомпании «ЮТэйр» (по четвергам) и Uzbekistan Airways (по воскресеньям). Время в пути составляет около двух с половиной часов.