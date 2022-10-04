Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество4 октября 2022 9:15

На месте недостроенного торгового центра в Уфе появится жилой комплекс

Соответствующий проект планировки утвердил мэр Ратмир Мавлиев
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

На месте недостроенного торгового центра Plaza по улице Комсомольской в Уфе появится жилой комплекс на 14, 17, 21 и 25 этажей. Соответствующий проект планировки утвердил мэр Ратмир Мавлиев. 4 октября документ был опубликован на сайте администрации.

В жилой комплекс будет входить паркинг, поликлиника и помещение торгово-делового назначения. Общая площадь квартир в ЖК составит 35 тыс. квадратных метров. Он будет рассчитан на проживание 1 167 человек. Поблизости от комплекса проект предусматривает строительство детсада на 600 мест и 5-этажного здания крытой парковки на 500 машин.

Напомним, о планах построить на месте неудавшегося ТЦ многофункциональный комплекс говорилось еще в феврале. Инициатором проекта стала компания «СтройТЭК».