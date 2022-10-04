Через Уфу в начале ноября пройдет двухэтажный туристический поезд из Самары

Через Уфу пройдет двухэтажный туристический поезд маршрута Самара – Екатеринбург Фото: Иван ВИСЛОВ

Через Уфу пройдет двухэтажный туристический поезд маршрута Самара – Екатеринбург. Отправка состава назначена на 3 ноября. Об этом 4 октября сообщил Минтранс Башкирии.

– Четырехдневный тур познакомит туристов с национальным колоритом и культурой разных народов, а также позволит попробовать традиционные для каждого региона блюда, – передали в ведомстве.

Туристы остановятся в Уфе в самом начале путешествия. Они ознакомятся с историей города, посетят национальный музей республики и увидят выступления лучников и кураистов. Жители башкирской столицы смогут присоединиться к туру для путешествия в Екатеринбург. Там запланировано посещение монастырского комплекса на Ганиной Яме, музея военной и гражданской техники, экспозиции камней и минералов в галерее «Главный проспект», а также Ельцин-центра. Обратно участники железнодорожного круиза приедут 6 ноября.

Туристический двухэтажный поезд с купе и спальным вагонами оборудован кондиционером, экологически чистыми туалетными комплексами и розетками. В составе будет находиться и вагон-ресторан.