Жителя Башкирии приговорили к пяти годам колонии за пьяное ДТП с погибшим

фото: ГИБДД Краснокамского района

Кранокамский межрайонный суд Башкирии приговорили жителя Нефтекамска к пяти годам и четырем месяцам заключения в колонии-поселении за пьяное ДТП, в котором погиб человек. Мужчину признали виновным в нарушении правил дорожного движения со смертельным исходом. Об этом 4 октября сообщила региональная прокуратура.

Авария случилась в июне 2022 года. Нетрезвый подсудимый за рулем вазовской «семерки» врезался в Renault Duster. В результате столкновения один пассажир иномарки скончался в больницу, а другой получил тяжкий вред здоровью.

Подсудимый частично признал вину. Помимо заключения в колонии, он также должен будет выплатить семье погибшего 750 тыс. рублей в качестве моральной компенсации.