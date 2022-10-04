В Башкирии сгорели коровник на 60 голов, гараж и пристрой

фото: МЧС РБ

В деревне Улу-Ялан Илишевского района Башкирии сгорели коровник на 60 голов, гараж и пристрой. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Сообщение о пожаре в трех зданиях по улице Лесной поступило на пульт диспетчера службы спасения в 4:40 4 октября. На место происшествия были направлены силы и средства МЧС, а также добровольческие команды сельских поселении – 15 человек и шесть единиц техники.

– По прибытии пожарных из-за позднего сообщения о пожаре, уже происходило открытое горение трех построек: коровник размером 20х50 м., гараж размером 4х6 м., и пристрой размером 4х15 м, – передали в экстренном ведомстве. – В 5:55 пожар локализован на общей площади – 1084 м2, ликвидация открытого горения объявлена в 07:00.

Погибших и пострадавших в инциденте нет. Из горевшего коровника удалось спасти всех животных – около 60 голов крупного рогатого скота.

В причинах происшествия разбирается дознаватель МЧС.