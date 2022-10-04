У мобилизованного жителя Башкирии в день проводов родился ребенок

фото: vk.com // Фанис Гильванов

У мобилизованного жителя башкирского города Агидель в день проводов родился ребенок. Об этом в своих соцсетях 3 октября сообщил мэр Фанис Гильванов.

К сити-менеджеру за помощью обратились родители мобилизованного мужчины, и чиновник лично встретил из роддома в Уфе его супругу с их новорожденной дочерью.

– Семью Шалдиных с рождением дочери! Желаю, чтобы малышка росла счастливой, чтобы ее жизнь была светлой и доброй. Пусть в вашей семье всегда царят мир и любовь, а дочь будет большой радостью и самой настоящей гордостью! А папе малыша желаю крепкого духа, вернуться живым и здоровым! – написал чиновник.

Напомним, накануне глава Башкирии Радий Хабиров поручил всем руководителям городов и районов республики посетить места подготовки мобилизованных и оказать помощь их семьям.