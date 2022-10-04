Жена Элвина Грея рассказала, что подумала, когда впервые увидела мужа

Она честно призналась аудитории в своем блоге, что он ей понравился не сразу.

Супруга Элвина Грея рассказала своим подписчикам, что подумала о муже, когда впервые его увидела. Она честно призналась аудитории в своем блоге, что он ей понравился не сразу.

- Нет [не понравился]! Сначала у меня были мысли, что ему надо? Что он пристал ко мне? – смеется Инзиля Юльякшина.

Напомним, что ранее звездная жена рассказала подписчикам, почему на ее руках часто нет никаких колец – даже обручального. Инзиля аргументировала это тем, что зимой у нее сохнет кожу рук, она снимает кольца, когда наносит крема, а потом забывает надеть их.