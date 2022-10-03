В Уфе открылись пункты приема посылок для мобилизованных

Чтобы мобилизованный получил посылку, на бандероли необходимо указать его ФИО, дату отправки и номер телефона призванного. Фото: Мария ЛЕНЦ

Во всех районах столицы Башкирии открылись пункты приема и отправки посылок для мобилизованных. Солдатам можно передать теплые вещи – термобелье, перчатки, шапки, также необходимы дождевики, спальники, фонари, средства личной гигиены, зубные пасты, щетки, туалетная бумага, салфетки. Лекарства разрешается передавать только в фабричной упаковке, из продуктов можно отправить только то, что долго хранится – консервы и крупы. Нельзя передавать алкоголь, стеклянную тару.

Чтобы мобилизованный получил посылку, на бандероли необходимо указать его ФИО, дату отправки и номер телефона призванного. Вещи нужно хорошо упаковать.

Ранее Хабиров заявил, что посылки резервистам из Башкирии будут приходить регулярно. Накануне он побывал на месте боевого слаживания под Саратовом.

Адреса пунктов приема:

Демский район: администрация Демского района Уфы – ул. Ухтомского. Время работы: понедельник - пятница – с 09.00 до 18.00, тел. 227-11-18.

Калининский район: ул. Первомайская, 91 (местное отделение партии «Единая Россия»). Время работы: с 9.00 до 18.00, тел. 265-74-74.

Кировский район:

- ул. Пушкина, 85, каб. 105, (администрация Кировского района Уфы). Время работы: понедельник - пятница – с 09:00 до 20:00, тел. 279-90-10;

- ул. Рабкоров, 2/9 (молодежный центр имени Героя Советского Союза С.И. Зорина). Время работы: понедельник - пятница – с 14:00 до 20:00;

- д. Искино, ул. Искинская, 59 (дом культуры). Время работы: понедельник - пятница – с 09:00 до 18:00.

Ленинский район: ул. Мустая Карима, 19, каб. 302 и 304 (администрация Ленинского района Уфы). Время работы: понедельник - пятница – с 09:00 до 18:00, тел. 229-04-39, 229-04-08.

Октябрьский район: ул. Российская, 153 (1 этаж подросткового клуба «Буревестник»). Время работы: понедельник - суббота – с 09.00 до 21.00, воскресенье – с 10.00 до 18.00, тел. 284-81-32.

Орджоникидзевский район: ул. Мира, 7 (местное отделение партии «Единая Россия»). Время работы: с 9.00 до 18.00, тел. 240-39-46.

Советский район: ул. Комсомольская, 29, (подростковый клуб «Апельсин»). Время работы: подельник - суббота – с 09:00 до 21:00, воскресенье – с 10:00 до 18:00, тел. 282-38-33.