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Общество3 октября 2022 14:23

В Уфе открылись пункты приема посылок для мобилизованных

Передать помощь солдатам можно во всех районах города
Эльвина АПАРИНА
Эльвина АПАРИНА
Чтобы мобилизованный получил посылку, на бандероли необходимо указать его ФИО, дату отправки и номер телефона призванного.

Чтобы мобилизованный получил посылку, на бандероли необходимо указать его ФИО, дату отправки и номер телефона призванного.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Во всех районах столицы Башкирии открылись пункты приема и отправки посылок для мобилизованных. Солдатам можно передать теплые вещи – термобелье, перчатки, шапки, также необходимы дождевики, спальники, фонари, средства личной гигиены, зубные пасты, щетки, туалетная бумага, салфетки. Лекарства разрешается передавать только в фабричной упаковке, из продуктов можно отправить только то, что долго хранится – консервы и крупы. Нельзя передавать алкоголь, стеклянную тару.

Чтобы мобилизованный получил посылку, на бандероли необходимо указать его ФИО, дату отправки и номер телефона призванного. Вещи нужно хорошо упаковать.

Ранее Хабиров заявил, что посылки резервистам из Башкирии будут приходить регулярно. Накануне он побывал на месте боевого слаживания под Саратовом.

Адреса пунктов приема:

Демский район: администрация Демского района Уфы – ул. Ухтомского. Время работы: понедельник - пятница – с 09.00 до 18.00, тел. 227-11-18.

Калининский район: ул. Первомайская, 91 (местное отделение партии «Единая Россия»). Время работы: с 9.00 до 18.00, тел. 265-74-74.

Кировский район:

- ул. Пушкина, 85, каб. 105, (администрация Кировского района Уфы). Время работы: понедельник - пятница – с 09:00 до 20:00, тел. 279-90-10;

- ул. Рабкоров, 2/9 (молодежный центр имени Героя Советского Союза С.И. Зорина). Время работы: понедельник - пятница – с 14:00 до 20:00;

- д. Искино, ул. Искинская, 59 (дом культуры). Время работы: понедельник - пятница – с 09:00 до 18:00.

Ленинский район: ул. Мустая Карима, 19, каб. 302 и 304 (администрация Ленинского района Уфы). Время работы: понедельник - пятница – с 09:00 до 18:00, тел. 229-04-39, 229-04-08.

Октябрьский район: ул. Российская, 153 (1 этаж подросткового клуба «Буревестник»). Время работы: понедельник - суббота – с 09.00 до 21.00, воскресенье – с 10.00 до 18.00, тел. 284-81-32.

Орджоникидзевский район: ул. Мира, 7 (местное отделение партии «Единая Россия»). Время работы: с 9.00 до 18.00, тел. 240-39-46.

Советский район: ул. Комсомольская, 29, (подростковый клуб «Апельсин»). Время работы: подельник - суббота – с 09:00 до 21:00, воскресенье – с 10:00 до 18:00, тел. 282-38-33.