Житель Башкирии хотел воспользоваться интим-услугами и лишился 180 тыс. рублей

В башкирском городе Ишимбае 24-летнего местного жителя, который хотел воспользоваться интим-услугам, поставили на счетчик и заставили перевести 180 тыс. рублей

В башкирском городе Ишимбае 24-летнего местного жителя, который хотел воспользоваться интим-услугам, поставили на счетчик и заставили перевести 180 тыс. рублей. Об этом 3 октября сообщило региональное МВД.

Потерпевший поддался на уговоры друзей и позвонил по номеру с сайта, рекламировавшего услуги проституток. Тогда на звонок никто не ответил, однако через несколько дней мужчине стали поступать вызовы с неизвестных номеров.

– Звонивший предъявил 24-летнему ишимбайцу, что якобы из-за его прошлого звонка сорвалось бронирование у двух «элитных работниц» и необходимо возместить ущерб в 200 тысяч рублей. У горожанина таких денег не было. Тогда звонивший согласился на 90 тысяч рублей, – передали в правоохранительном ведомстве.

Через некоторое время злоумышленник вновь позвонил несчастному ишимбайцу и снова потребовал 90 тыс. рублей. Потерпевшей взял эти деньги в кредит и отправил неизвестному. На этом мошенник не остановился и продолжал донимать мужчину угрозами. В конечном счете горожанин обратился в полицию. Там возбудили уголовное дело о мошенничестве.