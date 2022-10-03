В Башкирии за сутки COVID-19 заразилось более 700 человек

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии за сутки коронавирусом заразилось 714 человек. Это следует из данных, опубликованных региональным Министерством здравоохранения.

За все время пандемии инфекцией в республике заболели 350 572 гражданина. В региональных ковид-госпиталях в настоящее время проходит лечение 271 пациент, среди которого 190 человек являются лицами старше 60 лет. На дому стараются одолеть опасное заболевание 4 522 жителя региона, из них 1 357 человек – пожилые люди.

С 2020 года выписано с выздоровлением было 309 942 пациентов, за минувшие 24 часа – 726. Увы за прошедшие сутки ковид унес жизнь одного человек, общее число умерших из-за COVID-19 в Башкирии – 5 837 человек.

В республике продолжается прививочная кампания. Первый компонент вакцины за сутки получил 5 081 житель региона (всего – 3 322 077), второй – 8 242 (3 109 383).