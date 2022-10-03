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Происшествия3 октября 2022 11:43

Житель Башкирии на телеге вывез знакомого на берег озера и забил его там до смерти

В ближайшее время его ожидает суд
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии по уголовному делу об убийстве будут судить жителя Дуванского района, который до смерти забил знакомого на берегу озера

В Башкирии по уголовному делу об убийстве будут судить жителя Дуванского района, который до смерти забил знакомого на берегу озера

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии по уголовному делу об убийстве будут судить жителя Дуванского района, который до смерти избил знакомого на берегу озера. Об этом 3 октября сообщила региональная прокуратура.

Инцидент произошел в мае текущего года. Обвиняемый в пьяном состоянии вспомнил о вражде со своим односельчанином и поехал к нему домой. Он выволок потерпевшего на улицу, посадил в телегу трактора и вывез на берег ближайшего озера. Там фигурант уголовного дела до смерти избил жертву руками и ногами.

Обвиняемый не признал вину в преступлении. Дело против него будет рассматривать Салаватский межрайонный суд.