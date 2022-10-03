Башкирия ищет инвесторов для создания двух пансионатов за 150 млн рублей

фото: правительство РБ

Корпорация развития ищет инвесторов, которые готовы вложить в создание двух пансионатов для пожилых людей более 150 млн рублей. Об этом 3 октября сообщило региональное правительство.

Первой социальное учреждение, предполагающее инвестиции в 30,1 млн рублей, планируется разместить в Дуванском районе. Оно рассчитано на 20 сотрудников. Второй пансионат на 40 рабочих мест будет организован в городе Кумерту. Стоимость проекта оценивается 120,5 млн рублей.

– В Кумертау пансионат будет включать в себя две площадки вместимостью 75 и 25 койко-мест. В Дуванском районе в учреждении планируется обустроить 30 койко-мест. Постояльцам будут предложены различные оздоровительные процедуры, уход по индивидуальным программам, четырехразовое питание, а также организованы комнаты досуга, – пояснил гендиреткор Корпорации развития Наиль Габбасов.

Ведомство подготовило бизнес предложение для обоих проектов. В него входит концепция, объемы ожидаемой выручки, сроки реализации и окупаемости. Потенциальным инвесторам обещают господдержку: освобождение от налога на прибыль и льготное земельное финансирование.