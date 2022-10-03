В Башкирии молочный завод задолжал работникам зарплат на сумму более 4 млн рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Башкирии Чишминский молочный завод задолжал работникам зарплат на сумму в несколько миллионов рублей. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Правоохранители установили, что предприятие с мая по август текущего года не выплачивало деньги 77 работникам, сумма задолженности составила более четырех миллионов рублей.

Известно, что директор завода из поступивших на счет предприятия 15 миллионов рублей потратил лишь треть. Остальные деньги были израсходованы на оплату налогов, кредитов и покупки сырья.

По факту произошедшего было возбуджено уголовное дело по статье за полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев. После вмешательства прокуроров 42 сотрудникам завода было выплачено жалованье на сумму более 2,7 миллионов рублей.