В Башкирии частичная мобилизация стала самой популярной темой обращений граждан

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Частичная мобилизация в Башкирии стала самой популярной темой обращений жителей республики. Это следует из доклада начальника управления главы региона по социальным коммуникациям Елены Прочаковской на оперативном совещании в Центре управления республикой.

Тема частичной мобилизации обошла по популярности запросы граждан по ЖКХ, благоустройству, дорогам и образованию.

– Но снижаются уже обращения по этому поводу. Остаются открытыми вопросы, которые решаются на федеральном уровне. Например, «Как платить имущественный налог тем, кого мобилизовали?» – пока ждем решения от федерального центра. Остались открытыми вопросы относительно ординатуры и аспирантуры. Однако те вопросы, которые на месте можно решить – решаются, – отметила чиновник.