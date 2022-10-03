Благоустройство 200 «башкирских двориков» в 2022 году обошлось в 1 млрд рублей

фото: vk.com // Радий Хабиров

Башкирия в 2022 году потратила на благоустройство 200 придомовых территорий по региональной программе «башкирские дворики» более 1 млрд рублей. Работы были проведены в 28 муниципалитетах. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 3 октября сообщил исполняющий обязанности министра ЖКХ республики Юрий Палтусов.

По словам чиновника, благоустройство в рамках «башкирских двориков» охватило более 230 многоквартирных домов, где проживают 28 тыс. человек. Во дворах выложили 330 тыс. кв. метров асфальта, организовали 4,5 тыс. парковочных мест, установили 165 детских и спортивных площадок, 646 опор освещения и 70 мусорных площадок.