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Здоровье4 октября 2022 7:54

В Башкирии заболеваемость COVID-19 снизилась на 3%

За минувшие 24 часа выявлено 714 случаев инфекции
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии снижается заболеваемость коронавирусом. Об этом сегодня, 3 октября, сообщил в своем докладе на оперативном правительственном совещании в центре управления республикой министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.

– По состоянию на 3 октября в республике зарегистрировано 320 572 случая новой коронавирусной инфекции с начала пандемии. На стационарном лечении находится 271 пациент, на амбулаторном – 4 522. За последние семь дней заболеваемость снизилась на три процента, – рассказал руководитель министерства.