В Уфе 30 жилых домов, школа и детсад остались без воды из-за утечки

В Уфе 3 октября из-за утечки из земли по улице Правды, 18/3 без холодной воды остались 30 жилых домов, школа №104 и детский сад №229 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Уфе 3 октября из-за утечки из земли по улице Правды, 18/3 без холодной воды остались 30 жилых домов, школа №104 и детский сад №229. Сейчас профильные службы устраняют коммунальную аварию. Об этом сообщил «Уфаводоканал».

Как пояснили в ресурсоснаюжающей организации, холодное водоснабжение были приостановлено в домах по улицам:

– Дагестанской 13, 13а, 15, 17, 19;

– Мусорского, 7, 9, 9а, 11, 13, 13а, 15, 15а, 17, 19, 19б,

– Таллинской, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 23, 21, 21а, 21б, 23б, 23а.