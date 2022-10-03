Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 октября 2022 9:51

В Уфе 30 жилых домов, школа и детсад остались без воды из-за утечки

Профильные службы устраняют коммунальную аварию
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Уфе 3 октября из-за утечки из земли по улице Правды, 18/3 без холодной воды остались 30 жилых домов, школа №104 и детский сад №229

В Уфе 3 октября из-за утечки из земли по улице Правды, 18/3 без холодной воды остались 30 жилых домов, школа №104 и детский сад №229

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Уфе 3 октября из-за утечки из земли по улице Правды, 18/3 без холодной воды остались 30 жилых домов, школа №104 и детский сад №229. Сейчас профильные службы устраняют коммунальную аварию. Об этом сообщил «Уфаводоканал».

Как пояснили в ресурсоснаюжающей организации, холодное водоснабжение были приостановлено в домах по улицам:

– Дагестанской 13, 13а, 15, 17, 19;

– Мусорского, 7, 9, 9а, 11, 13, 13а, 15, 15а, 17, 19, 19б,

– Таллинской, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 23, 21, 21а, 21б, 23б, 23а.