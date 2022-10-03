Хабиров назвал проведенную в Башкирии частичную мобилизацию очень организованной

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Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что частичная мобилизация в республике «в целом прошла очень организованно». Об этом он сказал на оперативном совещании в местном правительстве 3 октября.

– В первую очередь, я благодарю самих мобилизованных: у нас и очереди в военкоматах были, и очень много добровольцев, – отметил руководитель региона. – Это непростое дело было. Мы сами провожали. Видели слезы провожающих детей, жен, родителей. У нас слова уважения и благодарности к нашим землякам, которые приняли решение и поехали туда.

Напомним, на той же «оперативке» Хабиров поручил главам районов и городов посетить места подготовки мобилизованных, а Минкульту Башкирии – организовать там выступления агитбригад.