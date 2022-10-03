Радий Хабиров потребовал от МинЖКХ отчитаться, когда во всех домах Башкирии включат тепло

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня на оперативном совещании в правительстве Башкирии Радий Хабиров жестко потребовал от МинЖКХ отчитаться о начале отопительного сезона в республике. По словам и.о. министра ЖКХ республики Юрия Палтусова, все главы муниципалитетов приняли решение о начале отопительного сезона.

- В 39 муниципальных образованиях все запустили. На утро 3 октября мы имеем 5 тысяч подключенных соцобъектов – это 97 процентов, и 14 тысяч многоквартирных домов – это 89 процентов. В ближайшие 2-3 дня планируем завершить подачу тепла, - уточнил чиновник.

Тем не менее, такой расплывчатый ответ не устроил главу Башкирии, и он потребовал назвать конкретную дату, когда во всех домах будет тепло.

- Завтра мы запустим тепло во все дома, но на регулировку системы понадобится еще не меньше недели, - пообещал Палтусов.