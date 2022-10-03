Хабиров отправил вице-премьера Башкирии Алана Марзаева «пересаживать» растения на въезде в Уфу

Фото: Рустем Ахунов

На оперативном совещании в правительстве Башкирии 3 октября, глава региона Радий Хабиров резко раскритиковал благоустройство автомобильной развязки в Уфе. Речь идет о прилегающей территории около нового моста на пересечении улицы Заки Валиди и проспекта Салавата Юлаева. В частности, Хабиров остался недоволен тем, какие там высадили деревья и кустарники.

- Та картинка, которую мне показывали, въездная группа, я говорю о красоте, о газоне, о деревьях. Она уже не бьется с тем, что я там вижу. Алан Викторович (Марзаев, вице-премьер правительства – Ред.), сегодня выезжаете туда. Там посадили какие-то «полудохлые» растения, я с этим не согласен. Я сейчас не буду смущать людей, но мы туда и финансирование увеличили, чтобы въезд в Уфу был красивым. И соответствовал миллионному городу. И не вздумайте принимать эту работу, - подчеркнул Радий Хабиров.