Радий Хабиров рассказал, почему отказался от рабочего визита в Турцию

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На оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров заявил, что делегация башкирских чиновников не поедет с рабочим визитом в Турцию. На сегодняшний день, 3 октября, в Стамбуле работает бизнес-миссия из республики в составе 39 различных предприятий. На этой неделе там состоится презентация республики в рамках совместного форума.

Хабиров объяснил, почему именно башкирские чиновники не поедут на презентацию республики в Турцию.

- Вы знаете, что у нас Уральский пружинный завод подписал сегодня утром контракт на поставку башкирских пружин для нужд турецких вагонов. Это очень хорошее достижение. Мы предполагали участие, но в такое время приняли решение, что управленческая команда не выезжает. У нас здесь своих задач полно, и мы будем их здесь решать. Но бизнес и внешнеэкономические отношения должны развиваться, и мы должны искать новых партнеров. Взамен тех, кто ломался, - подчеркнул Радий Хабиров.