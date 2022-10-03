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Общество3 октября 2022 10:53

В Башкирии за сутки задержали 44 пьяных водителей

Трое из них сели за руль нетрезвыми повторно
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии за прошедшие сутки задержали более 40 пьяных водителей. Об этом рассказал глава региональной Государственной автоинспекции Владимир Севастьянов.

В общей сложности за минувшие сутки сотрудники дорожной полиции зафиксировали по республике 1200 нарушений правил дорожного движения.

Правоохранителями были задержаны 44 нетрезвых водителя, трое из которых совершили данное нарушение повторно.

Как сообщает Севастьянов, за прошедший день в Башкирии случилось четыре аварии. В них пострадало четыре человека, включая одного ребенка.