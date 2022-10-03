Парламент Башкирии намерен добавить в реестр предпринимателей данные об их нарушениях

Парламент Башкирии в первом чтении принял законопроект, который предусматривает включение в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства сведений о нарушениях со стороны бизнеса при получении господдержки

Парламент Башкирии в первом чтении принял законопроект, который предусматривает включение в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства сведений о нарушениях со стороны бизнеса при получении господдержки. Об этом 3 октября сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

– В реестре будут отражены данные о нарушениях порядка и условий оказания государственной поддержки, в том числе вид допущенного нарушения и дата его устранения. Это поможет организациям, которые принимают решение о предоставлении господдержки, оценивать заявителей более объективно, – пояснил спикер Константин Толкачев.

В парламенте передали, что за прошлый год число субъектов малого и среднего бизнеса в Башкирии выросло почти на 4%. В национальном рейтинге инвестиционного климата республика находится на пятом месте.