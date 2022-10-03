Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 октября 2022 3:30

Жительница Башкирии заплатит соседке за овец, которых разорвали его собаки

Две собаки проникли на чужую территорию и напали на скот
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Собаки загрызли четырех овец во дворе жительницы Благовещенска

Собаки загрызли четырех овец во дворе жительницы Благовещенска

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В январе этого года в Благовещенске произошло ЧП: две собаки пробрались на подворье местной жительницы и загрызли четырех овец. Полиция выписала штраф хозяйке псов, но ее соседка обратилась в суд с требованием возместить ущерб. Овец романовской породы оценили в общей сложности в 63,2 тысячи рублей.

По данным Бирского межрайонного суда, хозяйка скота требовала также выплатить ей компенсацию морального вреда, но суд с этим требованием не согласился. В итоге, владелица овец получила лишь компенсацию стоимости животных и то частично. Теперь соседка, чьи собаки напали на скотину, заплатит 53 тысячи рублей. Моральный вред ее соседка доказать так и не сумела, а свои страдания она оценивала в 50 тысяч рублей.