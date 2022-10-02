«Салават Юлаев» всухую обыграл на выезде «Автомобилист»

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Сегодня, 2 октября, уфимский «Салават Юлаев» одержал на выезде победу над екатеринбургским «Автомобилистом». «Юлаевцы» забросили в ворота соперников четыре шайбы, а голкипер команды Андрей Кареев сохранил свои ворота в неприкосновенности.

В первом периоде команды голов не забили. Во второй двадцатиминутке Михаил Науменков реализовал большинство и открыл счет – 1:0. Основные события матча разворачивались уже в третьем периоде. Подопечные Виктора Козлова забросили три шайбы, одна из которых «зашла» уже в пустые ворота.

Сначала Станислав Бочаров увеличил преимущество «Салавата» до двух шайб, а затем шайбу забросил Алексей Пустозеров. Под занавес игры главный тренер «Автомобилиста» снял голкипера и заменил его на шестого полевого игрока. В итоге Бочаров сделал дубль, забросив в пустые ворота. Итог – 4:0 в пользу «юлаевцев».