Радий Хабиров анонсировал установку статуи Минигали Шаймуратову на Советской площади в Уфе

Фото: скриншот видеоролика

Глава Башкирии Радий Хабиров в своих социальных сетях анонсировал установку памятника Герою России Минигали Шаймуратову на Советской площади в Уфе. Инициатором создания композиции со статуей, колоннами и фонтаном был именно руководитель региона. Он часто «сбегал с работы», чтобы посмотреть, как продвигается строительство монумента.

В своих соцсетях Хабиров выложил видеоролик, где видны все этапы подготовки Советской площади к установке памятника Шаймуратову.

- И еще... Это - не просто памятник генералу Шаймуратову… Это дань памяти всем погибшим в боях за нашу Родину, - написал Хабиров.

Напомним, командующий 116-й башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратов погиб в бою с фашистскими захватчиками под Луганском в феврале 1943 года. В 2020 году Президент России Владимир Путин присвоил ему звание Героя России.

Памятник генералу Шаймуратову установят 11 октября, в День республики.