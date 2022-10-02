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Общество2 октября 2022 14:49

Жителей Башкирии в октябре ждет дополнительный выходной

Праздничный день выпадает на начало рабочей недели
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: Рустем Ахунов

Фото: Рустем Ахунов

Жителей Башкирии 11 октября ждет дополнительный выходной день в связи с празднованием Дня республики. Как известно, этот день официально является выходным и нерабочим. Понедельник, 10 октября, будет сокращенным на один час рабочим днем.

Башкирия отмечает День республики 11 октября с 1990 года, когда Верховный Совет тогда еще БАССР принял Декларацию о государственном суверенитете. Тогда председателем этого выборного органа был Муртаза Рахимов и этот пост он занимал до 1993 года, когда был впервые избран президентом республики.

Традиция давать салют на День республики была введена в 1990-е годы. Планируется праздничный салют и в этом году.