В Башкирии за взятку осудили экс-начальницу отделения судебных приставов

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В Туймазах вынесли приговор бывшей начальнице одного из отделений районного отдела службы судебных приставов. По данным Следкома по Башкирии, женщина признана виновной в получении взятки, в том числе совершенном с вымогательством взятки.

Суд назначил наказание бывшей сотрудницей ФССП по Башкирии в виде 7 лет и 3 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 800 тысяч рублей. Свою вину она не признала, а сам приговор пока не вступил в законную силу.

По версии следствия, в декабре 2020 года подсудимая потребовала от 11 своих подчиненных отдать ей часть своих премий, полученных за 4 квартал. Взамен она обещала покровительство и попустительство по службе в случае, если в будущем кто-то допустит нарушения. Подчиненные, испугавшись последствий отказа, передали начальнице деньги, в общей сложности 55 тысяч рублей.

При передаче взятки начальница отделения была задержана сотрудниками полиции, сообщает пресс-служба СУ СК по Башкирии.