Хабиров заявил, что посылки резервистам из Башкирии будут приходить регулярно

Фото: пресс-служба главы РБ

В минувшую субботу, 1 октября, глава Башкирии Радий Хабиров побывал в учебной части под Саратовом, куда недавно прибыла группа резервистов из республики. Руководитель региона посетил место боевого слаживания и поговорил с будущими бойцами. Вместе с ним в составе делегации республиканских властей приехали высокопоставленные чиновники правительства и главы некоторых районов.

На общем построении Хабиров обратился к резервистам из Башкирии и заявил, что для решения бытовых вопросов они могут обращаться к его советникам и пообещал, что у республики есть все необходимые ресурсы, чтобы решать их оперативно.

- Для нас важно понимать, что вам нужно в период боевого слаживания. Мы уже привезли продукты питания, средства гигиены, бытовые принадлежности, одежду. В дальнейшем мои советники будут формировать дополнительные списки вещей. Постараемся оперативно обеспечить вас всем необходимым, чтобы вы успешно прошли боевую подготовку и были готовы к выполнению задач специальной военной операции, - отметил Радий Хабиров.