В Минздраве Башкирии рассказали, будут ли призывать врачей по частичной мобилизации

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В сообществах Минздрава Башкирии в социальных сетях разместили пост о том, подпадают ли медицинские работники под частичную мобилизацию. Как пояснили в министерстве, самый распространенный вопрос, который им задают, касается именно призыва в резерв врачей.

- Все медицинские специальности являются военно-учетными, а медицинские работники могут подлежать частичной мобилизации, - подчеркнули в Минздраве Башкирии.

Что касается предельного возраста призыва медработников, то в Минздраве Башкирии отметили, что для сотрудников медучреждений, имеющих звание старших офицеров такой возраст составляет до 65 лет, для младших офицеров – до 60, а для рядовых и сержантов – до 50 лет.

- Предельный возраст призыва женщин-медиков, имеющих офицерское звание – до 50 лет, а остальных женщин-медиков – до 45 лет, - пояснили в министерстве здравоохранения республики.