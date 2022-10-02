«Башавтотранс» приостановил работу на трех региональных маршрутах

Фото: Рустем Ахунов

Накануне на официальном сайте «Башавтотранса» появилось сообщение о том, что с 3 по 17 октября приостанавливается обслуживание трех региональных маршрутов. Автобусы временно перестанут ходить из Бураево в три населенных пункта. Речь идет о муниципальных маршрутах №№ 242 «Бураево — Новоельдяково», 244 «Бураево — Саит Курзя» и 246 «Бураево — Челкаково». О причинах приостановки движения по этим маршрутам не сообщается.

Напомним, несколько лет назад власти Башкирии приняли решение организовать регулярное движение в разных районах республики так, чтобы все деревни в рамках одного муниципалитета были связаны с райцентром.