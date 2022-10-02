В Башкирии водитель за рулем «Лада Калина» насмерть сбил 48-летнюю женщину

Фото: ГИБДД по РБ

В минувшую субботу, 1 октября, в Ишимбае произошло смертельное ДТП. По данным ГИБДД по Башкирии, 44-летний местный житель ехал за рулем «Лада Калина» по улице Богдана Хмельницкого и сбил 48-летнюю горожанку. Известно, что автомобиль двигался со стороны улицы Бульварная на улицу Жукова.

Как сообщает ГИБДД по Башкирии, от полученных травм женщина скончалась на месте. Дорожные полицейские отмечают, что авария произошла около девяти часов вечера. Пешеход переходила дорогу в неустановленном месте и на ее одежде не было светоотражающих элементов. Сейчас в причинах и обстоятельствах ДТП разбираются автоинспекторы.