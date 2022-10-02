Мэр Уфы Ратмир Мавлиев объявил о старте инженерных изысканий для нового моста через Белую

Фото: пресс-служба уфимской мэрии

В своих социальных сетях мэр Уфы Ратмир Мавлиев рассказал о том, что специалисты приступили к инженерно-геологическим изысканиям на реке Белая в Кузнецовском затоне. Для строительства нового моста в рамках проекта «Южные ворота» инженеры проводят обследование русла реки на водном транспорте.

По словам сити-менеджера, в отличие от наземных работ, такой вид изысканий проводится раз в десятилетия.

- На суше инженерно-геологические изыскания проводятся ежедневно, а на воде только когда ведутся такие масштабные проекты, то есть раз в десятилетия, - написал Ратмир Мавлиев у себя в соцсетях.

Также Мавлиев подчеркнул, что после строительства нового моста он сможет принять на себя нагрузку в более чем 40 тысяч автомобилей в сутки. Проектные работы по новому мосту должны завершиться до конца 2023 года.