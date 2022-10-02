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Происшествия2 октября 2022 8:07

В Башкирии водитель «Лады Гранта» насмерть сбил пешехода

Смертельное ДТП произошло в Благовещенске
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии

В минувшую субботу, 1 октября, около пяти часов дня в Благовещенске 47-летний водитель за рулем «Лады Гранта» насмерть сбил 53-летнего мужчину. Как сообщают в пресс-службе ГИБДД по Башкирии, пешеход скончался от полученных травм до приезда скорой помощи.

Прибывшие на место сотрудники дорожной полиции выяснили, что водитель отечественной легковушки был пьян. В результате медицинского освидетельствования подтвердилось наличие 1,092 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

В своем официальном телеграм-канале главный инспектор ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов опубликовал видео, полученное дорожными полицейскими. В ролике показан момент аварии. Как оказалось, водитель «Гранты» вылетел с дороги и врезался в забор, а пешеход оказался рядом и попал под колеса.