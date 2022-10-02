Жители Башкирии жалуются на «дом-монстр», построенный архитектором самоучкой

Фото: скриншот сюжета телеканала «Смотрим»

На днях местный телеканал в Нефтекамске снял сюжет о необычном доме, который жители называют «монстром». Строение на своем участке воздвиг архитектор самоучка из того, что было под рукой. Старые доски, окна и прочий мусор он сложил так, что получился достаточно большой дом. Внутри мужчина разместил теплицу.

Жители одного из районов частного сектора в Нефтекамске бьют тревогу. После того как сосед воздвиг «дом-монстр» они опасаются за себя и своих детей. Нефтекамцы считают, что строение не прочное и во время урагана его попросту снесет им на головы. Сам строитель не считает, что дом представляет опасность, а власти города хранят молчание. Соседи несколько раз обращались в администрацию Нефтекамска, но на данный момент никакой реакции от мэрии не последовало.