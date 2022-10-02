В Уфе по обвинению в получении взятки перед судом предстанет заместитель главного инженера УГНТУ

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В ближайшее время в Уфе перед судом предстанет заместитель главного инженера УГНТУ, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. 41-летний теперь уже бывший сотрудники университета требовал 7,3 млн рублей с директора строительной фирмы, которая ремонтировала корпуса вуза. Как сообщили в пресс-службе Следкома по Башкирии, расследование уголовного дела завершено и передано в суд.

По версии следствия, сотрудник вуза заявил директору строительной фирмы, что беспрепятственно подпишет акты приема выполненных работ только если тот заплатит ему от 20 до 45 процентов от стоимости каждого из контрактов, которые заключил университет со строителями. В противном случае, заглавного инженера угрожал расторгнуть договора. В итоге, сотрудника университета задержали полицейские, когда директор строительной фирмы передал через посредника первую часть взятки – 1 млн рублей.

- Обвиняемый частично признал вину в совершенном преступлении, - подчеркнули в пресс-службе СУ СК по Башкирии.