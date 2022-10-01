Вице-премьер Башкирии предложил хейтерам уехать с ним на СВО

Фото: https://vk.com/a.badranov

Вице-премьер Башкирии Азат Бадранов предложил пользователям соцсетей вместе с ним уехать на СВО.

Напомним, что в конце сентября стало известно, что состав добровольцев из Башкирии на СВО пополнит вице-премьер республики Азат Бадранов. Кто-то посчитал, что чиновник пошел на такой шаг в целях популизма. Вскоре Бадранов ответил хейтерам в сети.

- Предлагаю всем разоблачителям моего политтехнологического замысла пойти вместе со мной попиариться, - написал в соцсетях вице-премьер республики.

Также он отметил, что особенно много «говорливых и всезнающих» пользователей интернета сейчас находятся в Казахстане, Грузии и других иностранных государствах.