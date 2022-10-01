ФК «Уфа» в меньшинстве проиграл «Балтике»

ФК «Уфа» на домашнем стадионе проиграл лидеру Первой лиги «Балтике».

1 октября состоялась очередная игра Первой лиги, в которой с этого сезона выступает «Уфа». В 12 туре уфимская команда встретилась на домашнем стадионе с лидером лиги в лице «Балтики» из Калининграда.

Гости забили два безответных мяча на 84 (Маляков) и 88 (Кленкин) минутах встречи. Примечательно, что последние минуты матча «Уфа» доигрывала в меньшинстве – после двух предупреждений был удален Никитин.

5 октября «Уфе» предстоит выездная игра против «Кубань-Холдинг» в рамках Кубка России в станице Павловская Краснодарского края.