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Общество1 октября 2022 12:07

Какой будет погода в Башкирии в воскресенье 2 октября

Жителей республики ждет теплый день
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ

В первое воскресенье октября жителей Башкирии ждет теплая погода без осадков.

Несмотря на календарную середину осени, в Башкирии остается теплая погода без дождей. По данным Башгидромета, в воскресенье температура воздуха по республике ночью опустится до +3 градусов, а днем потеплеет до +15. При этом осадков в виде дождя или снега не ожидается, но небо будет затянуто тучами.

В Уфе погода от средней по республике отличаться не будет. Днем в столице потеплеет до +13, а а ночью температура воздуха опустится до +8. При этом после девяти вечера в Уфе возможно усиление ветра до 16 метров в секунду. Снега или дождя в столице не ожидается.