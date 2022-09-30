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Общество30 сентября 2022 13:52

В Уфе пьяный подросток угнал Datsun On-Do и устроил погоню с ГИБДД

Дорожная полиция передала материалы проверки на юношу в СК
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

В Уфе пьяный подросток угнал припаркованный во дворе Datsun On-Do и устроил погоню с ГИБДД. Об этом рассказала пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

Об угоне машины, стоявшей у дома по улице Свободы, 15, сообщил ее владелец. Дежурная часть МВД передала ориентировку всем патрульным нарядам. Через 15 минут сотрудники обнаружили легковушку в трем километрах от места угона. Злоумышленник проигнорировал требование гаишников об остановке и решил скрыться от преследования. Повернув в ближайший дом, водитель врезался в припаркованное авто, и при попытке сбежать на своих двоих был задержан.

Угонщиком оказался несовершеннолетний юноша. Как выяснилось, во время прогулки он распивал алкоголь со своим другом и предложил ему покататься на чужом авто. Подросток попросил ключи у своей знакомой, сказав, что они с приятелем просто хотят посидеть в машине.

Проверка на алкотестере показала у подростка 0,461 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Полиция передала материалы проверки против него Следственному комитету, который должен будет принять решение о возбуждении уголовного дела.