ГИБДД объявила о массовых проверках водителей в Уфе

30 сентября ГИБДД проведет в Уфе массовые проверки водителей Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 30 сентября, ГИБДД проведет в Уфе массовые проверки водителей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В городской Госавтоинспекции пояснили, что рейды направлены на предупреждение нарушений правил дорожного движения, в том числе на выявление водителей, находящихся в пьяном состоянии и перевозящих детей с нарушением требований законодательства.

Дорожная полиция призвала автомобилистов использовать ремни безопасности и соблюдать дистанцию в транспортном потоке.