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Общество30 сентября 2022 15:18

ГИБДД объявила о массовых проверках водителей в Уфе

Рейды направлены на предупреждение нарушений правил дорожного движения
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
30 сентября ГИБДД проведет в Уфе массовые проверки водителей

30 сентября ГИБДД проведет в Уфе массовые проверки водителей

Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 30 сентября, ГИБДД проведет в Уфе массовые проверки водителей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В городской Госавтоинспекции пояснили, что рейды направлены на предупреждение нарушений правил дорожного движения, в том числе на выявление водителей, находящихся в пьяном состоянии и перевозящих детей с нарушением требований законодательства.

Дорожная полиция призвала автомобилистов использовать ремни безопасности и соблюдать дистанцию в транспортном потоке.